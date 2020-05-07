Pandemide MEB’den özel eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğrencileri için oluşturduğu “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasını dışarıdan destek almaksızın, bakanlık birimlerinin destekleriyle hayata geçirdi. Kovid-19 pandemisi sürecinde bakanlık tarafından verilen özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini Milliyet’e anlatan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, hazırlanan uygulamalardan rehberlere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

- Rehberliğe bu süreçte ağırlık verdiniz ve kısa sürede rehberler hazırlayıp yayımladınız. Bunlardan bahsedebilir misiniz?

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu konularda çok hazırlıklı. Elazığ ve Malatya depreminde de sahada çok aktif destek sağladılar. Hem bakanlık deneyimini hem de alan uzmanlarının ve akademisyenlerin desteklerini alarak, ‘Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi’, ‘Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi’ ve ‘Gençler İçin Bilgilendirme Rehberi’ hazırladılar. 81 ilde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için ‘Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı’ çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezine ulaşan vatandaşlarımıza Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM) görevli idarecilerimiz, özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilere destek oluyor. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize yönelik desteklerimiz de var.

Ücretsiz yararlanabiliyorlar

- Özel eğitim öğrencileri için EBA gibi bir mobil uygulama oluşturdunuz. Bundan bahsedebilir misiniz?

Özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklarımıza yönelik ‘Özelim Eğitimdeyim’ adlı mobil bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulamadan özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden; işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, aileler ve velilerimiz tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabiliyorlar. Uygulama bilişsel, okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor. Arkadaşlarımız her hafta içerikleri güncelliyorlar. Bir hafta gibi kısa sürede 110 bin kişi bu uygulamayı indirdi. Her hafta bu sayı artıyor.

‘30 bin siper dağıttık’

- ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasında özel yetenekli öğrencilere yönelik destekler var mı?

Evet. Onlar da bir çok içeriğe bu uygulama üzerinden ulaşabiliyorlar.

- Meslek liseleri gibi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de bu süreçte üretim yaptı...

Bakanlık olarak ilk yüz koruyucu siperleri BİLSEM’erde, yaygın bir şekilde kullanılan 3-D yazıcılarla ürettik. 30 bin siperi sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Ayrıca polis haftası nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz için 250 bin yüz koruyucu siper, 81 ildeki 150 BİLSEM’de üretiliyor. Şu ana kadar BİLSEM’lerde yaklaşık 120 bin yüz koruyucu siper üretildi. Hastanelerimizde ihtiyaç duyulan video laringoskop cihazı ve kabin üretiyoruz. 34 ilimizde bu çalışmalar yapılmakta. BİLSEM’lerde solunum cihazı, ateş ölçer devre sistemi ve hava temizleme aleti üretimine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

‘346 tescil başvurusu yapıldı’

- BİLSEM’lerde patent, faydalı model geliştirmek için yapılan çalışmalar nasıl gidiyor?

BİLSEM’lerde özel yetenekli öğrencilerimiz bulunduğu için burada fikri mülkiyet konusunda oldukça büyük bir potansiyel var. Bu eğitim-öğretim yılında 150 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini hedef olarak koyduk. 122 patent,

164 faydalı model ve 60 tasarım olmak üzere BİLSEM’lerden toplam 346 tescil başvurusu yapıldı. 3 patent ve 3 faydalı model olmak üzere 6 başvurunun tescili alındı.

BİLSEM’de iki önemli adım

- Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik neler yaptınız?

BİLSEM’lerde görevli 142 Bilişim Teknolojileri öğretmenine Havelsan, 200 görsel sanatlar öğretmenine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 172 müzik öğretmenine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, teknoloji ve tasarım öğretmenlerine de Türk Patent ve Marka Kurumu’nca eğitim verilmesi sağlandı.

- BİLSEM’leri kendi fonksiyonlarını yerine getirirken, imkânlarından çevre okullardaki öğrencilerin de yararlanmasını istiyorsunuz. Bunu diğer BİLSEM’lere de yaygınlaştıracak mısınız?

10 ille başlanan pilot proje sonuçları oldukça umut verici. Hedefimiz bu yaklaşımı tüm illerimize tedrici bir şekilde yaygınlaştırmak. Tüm BİLSEM’lerimizin altyapısını güçlendirmek için iki önemli adım atıyoruz. Birincisi 174 BİLSEM’in tamamında bin kitaplık kütüphane oluşturacağız. İkinci adım olarak da 174 BİLSEM’de toplam bin yeni tasarım ve beceri atölyesi kuracağız.