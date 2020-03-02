Pantsir S1 nedir özellikleri nelerdir? Rus yapımı Pantsir S1 hava sisteminin özellikleri nelerdir?

Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni savaş teknolojilerine büyük önem veren Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yaptığı birçok yatırım ile hava ve karada hareket kabileti yüksek yerli ve milli ürünleri TSK'nın envanterine eklemeyi başardı. Bunlar arasında en bilinenleri Fırtına Obüsleri, SİHA'lar ATAK helikopteri gibi ürünler geliyor. Suriye'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından yürütülen operasyonlar kapsamında rejime ait birçok mühimmat ve deponun yanı sıra rejim gücüde etkisiz hale getirildi. Son olarak dün Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada Rus yapımı hava savunma sistemi olan Pantsir S1 yapılan atışlar sonucunda vurulmuştu. Peki Pantsir S1 nedir, özellikleri nelerdir?

PANTSİR S1 NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Pantsir-S1 bir Rus kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemidir. Sistem, 2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modelidir ve hedef belirleme ve izleme için fazlı dizi radarları kullanmaktadır.

Pantsir-S1, askeri, endüstriyel ve idari yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı nokta hava savunmasını sağlamak ve özellikle düşük ila son derece düşük aralıklarda hassas mühimmat kullanan düşman hava saldırılarından hava savunma birimlerine ek koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.

Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halinde hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı durumundadır.

Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından satın alındı. Pantsirlerin üstün özelliklerinden biri, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasıdır. Örneğin; bu sistemler Suriye'de +50 derecede, Arktik'teyse -50 derecede askeri görevlerini yerine getiriyor.

12 57E6E tipi güdümlü uçaksavar füzesi kapasiteli 2 fırlatma mekanizması

15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip.

Söz konusu füzeler, insansız olarak kontrol edilebilir - kompleks hedefi kendi yakalarken operatöre sadece butona basmak kalıyor.

30 milimetre kalibreli 2A38M tipi otomatik uçaksavar makineli tüfeği

Etkili atış menzili 4 kilometre olup atış hızı dakikada 5000 atıştır.

Düşmana ait uçak veya helikopter doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığında kullanılır.

PANTSİR 1 KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya