Parapet Nedir? Parapet Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Çatılardaki yağmur derelerinin daha estetik durması için tercih edilen parapet, çatıdaki eğilimin gizlenmesinde yardımcı olmaktadır. Koruyucu korkuluk amacı ile kullanılan parapet, mevcut görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmaktadır. Dışarıdan bakıldığında parapetin düzgün ve sade bir görünümü vardır. Parapet yapılırken binanın dış cephesi ile uyum sağlayıp sağlamadığına dikkat edilmektedir.

Parapet Nedir?

Halk arasında çelen duvarı olarak bilinen parapet, özenli bir şekilde yapılmaktadır. Kısa ve küçük yapılar olan parapet, çoğunlukla dekorasyon unsuru olarak değerlendirilmektedir. Tek başına kullanıldığında güvenlik unsuru olabileceği gibi ihtiyaca bağlı olarak farklı amaçlarda kullanılabilmektedir. Su sızıntısı ve rutubetlenme gibi durumlar ile karşılaşılmaması için su yalıtım tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Parapet Kaç Olmalı?

Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilirken, korkuluk yapılması zorunlu hale gelmektedir. İhtiyaca göre parapet yüksekliği değişebilmektedir. Yüksek parapette baskı profili ile sabitlenmek zorundayken, alçak parapette yalıtım harpuşta üstüne kadar çıkarılıp dönülmelidir. Sanayi tipi yapılarda, çatı eğitimini gizlemek için parapet kullanılmaktadır.

Çatılarda, balkonlarda ve teraslarda kullanılmasına karşın endüstriyel yapılarda da çok fazla tercih edilmektedir. Müşterinin isteğine göre parapetin ebatı ve rengi değişebilmektedir. Parapet sayesinde yağmur ve rüzgar durumunda, yapıların yüzeyinde leke oluşmamaktadır. Parapetin uzunluğu hesaplanırken yağmur ve rüzgar birikmelerini de iyi hesaplamak gerekmektedir. Yapı için önemli bir role sahip olan parapet, istenilen katkıyı sağlamaktadır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Parapetin yüksekliği için birçok alternatif bulunmakta olup genellikle 50-110 cm arası tercih sebebi olmaktadır. Parapetlerin yangına karşı dayanıklı olmaları için en az 90 cm yükseklikte olması gerekmektedir. Yapının özellikleri ve ihtiyacı parapetin yüksekliğinin belirlenmesinde ana etkendir. Eğer korkuluk mevcutsa, yüksekliği artırmak mümkündür.

Müşterinin isteğine uygun olarak farklı kalıplar hazırlanabilmekte olup genellikle kar sızıntısını önlemek için tercih edilmektedir. Mimari estetik amacı ile yapılan parapetin çok yüksek olmasına gerek duyulmamaktadır. Eğer terasta, çatıda veya balkonda korkuluk amacı ile yapılıyorsa, yüksek olmasında fayda vardır. Düzgün izolasyonu yapılmamış olan parapetler, çatılarda izolasyon zafiyetine neden olmaktadır. Yaşam alanlarında yapılan parapet için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.