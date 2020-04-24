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24.04.2020 - 11:07 |

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında orucu bozan şeyler nedir sorusu geliyor. İnsanlar dışarıya çıkarken kullandıkları parfümü ramazan ayında kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Peki oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozar mı?

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozar mı?

İslam aleminin en değer verdiği ay olan ramazan iple çekiliyor. 11 Ayın Sultanı yaklaştıkça oruç bozan şeyler konusu gündeme geliyor. Günlük olarak parfüm kullanan vatandaşları şu sıralar yönelttiği soru Parfüm orucu bozar mı? şeklinde...

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI ?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

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