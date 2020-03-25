Ramazan ayı 2020 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Müslümanlar için büyük anlamı taşıyan Ramazan ayı en hayırlı aydır. Ramazan ayında yoksulun halinden anlamak, şükretmeyi öğrenmek büyük sevaptır. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı çok güzel bir şekilde idrak edilecek. Peki Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? İşte Ramazan ayı 2020 hakkında bilgilenmek isteyenler için detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 24,25,26 Mayıs günler idrak edilecek. Peki Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 1. Gün: Pazar

25 Mayıs 2020 2. Gün: Pazartesi

26 Mayıs 2020 3. Gün: Salı

günlerine denk geliyor.

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.