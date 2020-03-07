Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Dini Günler Takvimi

Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Ramazan-ı Şerif ayı için geri sayım sürüyor. Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl ne zaman idrak edilecek sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçerisinde yer alan Oruç ibadeti sayesinde müslümanlar bu ay içerisinde sabretmeyi açlığı ve Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeyi öğreniyor. Oruç ibadetinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sahur ve İftar ise Ramazan ayının maneviyatının sofralara yansıması ve iç huzurun yüzlerde görünmeye başlaması anlamlarına geliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak. İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020