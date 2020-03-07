Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Dini Günler Takvimi
İslam aleminde mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep ve Şaban aylarından sonra gelen mübarek Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İçerisinde yer alan Oruç ibadetinin yanı sıra bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesini içerisinde barındıran Ramazan ayı için araştırmalar sıklaştı. Peki Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor. İlk oruç ne zaman tutulacak?
Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Ramazan-ı Şerif ayı için geri sayım sürüyor. Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl ne zaman idrak edilecek sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçerisinde yer alan Oruç ibadeti sayesinde müslümanlar bu ay içerisinde sabretmeyi açlığı ve Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeyi öğreniyor. Oruç ibadetinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sahur ve İftar ise Ramazan ayının maneviyatının sofralara yansıması ve iç huzurun yüzlerde görünmeye başlaması anlamlarına geliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak. İlk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020