Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesini içerisinde bulundurması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir Gecesi nedeniyle müminler tarafından ayrı bir yer tutuyor. İslamın beş şartı arasında yer alan Oruç ibadeti Ramazan ayı içerisinde eda ediliyor. Müslümanlar bir ay boyunca gece sahur yaptıktan sonra sabah namazlarını kılıp niyet ediyor. Günü ibadet ile geçiren müslümanlar akşam iftar saatine kadar nefislerini günahtan uzak tutuyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020