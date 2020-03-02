Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir Gecesi nedeniyle müminler tarafından ayrı bir yer tutuyor. İslamın beş şartı arasında yer alan Oruç ibadeti Ramazan ayı içerisinde eda ediliyor. Müslümanlar bir ay boyunca gece sahur yaptıktan sonra sabah namazlarını kılıp niyet ediyor. Günü ibadet ile geçiren müslümanlar akşam iftar saatine kadar nefislerini günahtan uzak tutuyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020