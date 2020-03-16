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16.03.2020 - 10:44 |

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde üç aylar olarak bilinen mübarek ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahip! İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti Ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? Hangi aya denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam aleminde mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ayından sonra gelen Ramazan-ı Şerif ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İçerisinde yer alan oruç ibadeti ve yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin içerisinde yer alması nedeniyle Ramazan ayının önemi müslümanlar tarafından bir kat daha artıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

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