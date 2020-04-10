Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayında ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadetinin yanı sıra yüce kitabımızın indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan binlerce müslüman ilk sahura ne zaman hangi gün kalkılacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayında ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020