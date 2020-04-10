Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayında ilk oruç ne zaman tutulacak?
Mübarek üç aylar içerisinde yer alanRamazan ayı için geri sayım sürüyor. Şaban ayı içerisinde 16 günün geride kalmasının ardından vatandaşlar Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak, ne zaman sona erecek? Hangi gün oruçlu olacağız?
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadetinin yanı sıra yüce kitabımızın indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan binlerce müslüman ilk sahura ne zaman hangi gün kalkılacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayında ilk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020