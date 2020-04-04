Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2020? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar içerisinde bulunuyor. İslam dünyası için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında oruç tutacak olanlar Ramazan ayının başladığı günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki 2020'de Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
On bir ayın sultanı olan Ramazan büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Ramazan ayında Müslüman alemi oruç ibadetini gerçekleştiriyorlar. Peki 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?
Ramazan ayı 2020 senesinde 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi: 23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı – 1. Gün: 24 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı – 2. Gün: 25 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı – 3. Gün: 26 Mayıs 2020