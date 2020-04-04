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04.04.2020 - 14:39 |

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2020? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar içerisinde bulunuyor. İslam dünyası için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında oruç tutacak olanlar Ramazan ayının başladığı günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki 2020'de Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2020? İlk oruç hangi gün tutulacak?

On bir ayın sultanı olan Ramazan büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Ramazan ayında Müslüman alemi oruç ibadetini gerçekleştiriyorlar. Peki 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Ramazan ayı 2020 senesinde 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: 26 Mayıs 2020

Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara cezaTürkiye genelinde görülen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.
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