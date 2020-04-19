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19.04.2020 - 13:59 |

Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan mübarek ramazan için geri sayım başladı. İlk oruç için gün sayılıyor. Günahların affolduğu bu hayırlı ayın başlangıcına sayılı günler kala 'Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?' aramaları sıklaştı. İşte detaylar...

Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Günahların bağışlandığı, bereket ayı olan ramazan iple çekiliyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluş olan 11 Ayın sultanı yakında başlayacak. Tam tarih konusunda çelişki yaşayanlar 'Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?' sorusunu sorarak kafa karışıklığına son vermek istiyor.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 ŞUBAT 2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

21 MART 2020 CUMARTESİ MİRAÇ KANDİLİ

07 NİSAN 2020 SALI BERAT KANDİLİ

24 NİSAN 2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI

19 MAYIS 2020 SALI KADİR GECESİ

23 MAYIS 2020 CUMARTESİ AREFE

24 MAYIS 2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldıANTALYA'nın Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretim karpuzu hasat edilerek, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 5 liradan satıldı.
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