Ramazan ayı ne zaman? Mübarek üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayının bu yıl içerisinde hangi tarihler arasında eda edileceği belli oldu. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. İslamın beş şartından biri de oruç ibadeti olarak bilinmektedir. Sağlığı yerine olan ve erişkin olan müslümanlara ramazan ayı boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi de yer almaktadır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili