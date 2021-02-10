Ramazan ayı ne zaman? Mübarek üç aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. İslamın beş şartından biri de oruç ibadeti olarak bilinmektedir. Sağlığı yerine olan ve erişkin olan müslümanlara ramazan ayı boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi de yer almaktadır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili