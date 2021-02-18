Ramazan ne zaman, hangi tarihte? Oruç ne zaman başlayacak?
Üç ayların içindeyiz ve bugün mübarek Regaip Kandili... İslam alemi 3 ayların maneviyatını yaşarken bir yandan da 11 Ayın Sultanı'nı beklemeye başladı. Bu nedenle de sık sık "Ramazan ne zaman, hangi tarihte? Oruç ne zaman başlayacak?" soruları soruluyor.
Üç ayların gelişiyle birlikte Ramazan ayının tarihi de araştırılmaya başlandı. Müminler 3 ayların coşkusunu yaşarken en hayırlı ay olan Ramazan'ı ise iple çekiyor. Peki, Ramazan ne zaman, hangi tarihte? Oruç ne zaman başlayacak?
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili