Ramazan'a kaç gün kaldı? 2020 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Müslüman alemi Ramazan ayı için gün saymaya başladı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca kişi bu kutlu ayın ne zaman başlayacağını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Peki Ramazan 2020'de ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2020 Ramazan ile ilgili tüm ayrıntılar...
İslam alemi için en değerli ay kabul edilen Ramazan ile ilgili heyecan dorukta. 11 Ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020