Ramo 5. yeni bölüm fragmanı... Neco vuruldu, peki ölecek mi?

Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hasan’ın düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken Ramo, Ceyhan’ı ailesinden uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Neco’ya sıkılan kurşun herkesi şoke ederken Ramo’nun Sibel’e, “Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin?” sorusu dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır.

Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırır.

Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo’nun düğününü basar.

Tıpkı Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyadır.