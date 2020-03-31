Reeskont nedir? Reeskont kredisi nasıl kullanılacak?

Reeskont nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Corona virüs için birçok önlem alınıyor. Merkez Bankası ilave tedbirleri açıkladı. Gündemde reeskont kredisi konusu araştırılıyor. Peki reeskont kredisi nedir, nasıl kullanılacak? Detaylar haberimizde...

REESKONT NEDİR?

Bir bankanın elinde bulundurduğu, vadesi gelmemiş senetlerin bir başka bankaya iskonto ettirmesidir.

Merkez Bankası'ndan gerçekleştirdiği açıklamada, "Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası açıklamasında, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinin aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacağı açıklandı:

a. Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlenmiştir.

b. Bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir.

c. Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70i KOBİlere tahsis edilecektir.

d. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİler için 25 milyon Türk lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.

e. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir.

f. Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır.

g. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecektir.

h. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacaktır.