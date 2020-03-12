Rus heyetle İdlib görüşmeleri olumlu

İdlib’de ateşkesi sürdürmek, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolu üzerinde güvenli koridor oluşturmak ve 15 Mart’ta ortak devriyenin detaylarını karara bağlamak için Ankara’ya gelen Rus askeri heyetiyle görüşmeler dün de sürdü. Türk-Rus askeri heyetleri ilk toplantısını önceki gün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirdi. İlk görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, toplantı dün kaldığı yerden devam etti. Bakanlıkta saat 12.00’de başlayan ikinci gün toplantısına, üst düzey istihbarat ve harekât subaylarının yanı sıra MİT ve Dışişleri’nden yetkililer katıldı.



Türk heyet, ateşkesin korunması için Rejim tacizlerinin ve saldırıların durdurulmasının önemine vurgu yaptı. M4 otoyolu üzerinde kurulacak güvenli koridorun ele alındığı toplantıda, 12 kilometre derinlikteki koridorun nasıl oluşturulacağı, bölgenin rejim ve muhalif unsurlardan nasıl boşaltılacağı masaya yatırıldı. M4 güneyinden çekilmeyeceklerini açıklayan muhalif unsurlar başta olmak üzere sahadaki son durum hakkında istihbarat yetkilileri heyete bilgi verdi. Ortak devriyenin gerçekleştirileceği güzergah, harita üzerinde de değerlendirildi. Heyetler, güvenli koridor ve devriyelerde görev alacak Rus askeri ve TSK birliklerinin sayısı, kullanılacak araç, tehçizat sayıları, koordinasyon ve iletişim üzerinde de çalışmalarını sürdürdü.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlarken “Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib’deki mevcudiyetimiz devam ediyor” dedi.



‘İstikrar sağlanmalı’



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Akar, “Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak. 15 Mart’ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlaması planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, ateşkesin kalıcı olması, oradaki istikrarın bir an önce sağlanıp Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıdır. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türk-Rus askeri heyetlerinin görüşmelerine bugün de devam edeceği bildirildi.



Amaç kalıcı ateşkes



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Sürekli temas halinde olduklarını, biraz önce Akar ile de sohbet ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor”



Hangi kararlar alınmıştı?



Moskova’da 5 Mart’ta gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesinden, İdlib’de ateşkesin yanı sıra M4 otoyolunda güvenli koridor ve Türk-Rus ortak devriye kararı çıkmıştı. Varılan mutabakata göre, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6’şar kilometrelik “Güvenlik Koridoru” oluşturulacak. Türk-Rus ortak devriyeleri de, 15 Mart’ta M4 karayolunda gerçekleştirilecek. Devriye güzergâhı, Serakib’in 2 kilometre batısında bulunan Trumba’dan başlayacak, Cisr Eş Şugur’daki Ain-Al-Havr’a kadar uzanacak.