14.05.2020 - 22:34 |
Sağlık Bakanı Koca'dan Eczacılar Günü mesajı: Tanı “ecza” ile şifaya döner
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eczacılar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:
Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı “ecza” ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN