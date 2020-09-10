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10.09.2020 - 14:54 |

Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Kadrolu personel tercihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 200 mamur alımı yapacak. Başvurular bugün başladı ve adaylara 6 gün süre verildi. Tercih işlemleri KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Kadrolu personel başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Kadrolu personel tercihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak. Başvurular bugün başladı ve 16 Eylül'de son bulacak. Şimdi binlerce kişi tercihte bulunmak için detayları araştırıyor.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından alınacak tercihler hakkında kurumdan açıklama geldi. Adaylara şöyle denildi:

Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu

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