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29.04.2020 - 23:00 |

Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (29 Nisan Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman? Sahur saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 29 Nisan 2020 imsakiye...

Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (29 Nisan Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri

Sahur saat kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, imsak ezanı vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da  Sahur vakti 04:18

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da Sahur vakti 04:07

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de Sahur vakti 04:36

BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa'da Sahur vakti 04:21

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da Sahur 04:27

ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana'da Sahur vakti 04:08

KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Konya'da Sahur vakti 04:17

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da Sahur vakti 03:54

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep'te Sahur vakti 04:00

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
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