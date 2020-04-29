Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (29 Nisan Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman? Sahur saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 29 Nisan 2020 imsakiye...
Sahur saat kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, imsak ezanı vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da Sahur vakti 04:18
ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da Sahur vakti 04:07
İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de Sahur vakti 04:36
BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Bursa'da Sahur vakti 04:21
ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Antalya'da Sahur 04:27
ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Adana'da Sahur vakti 04:08
KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Konya'da Sahur vakti 04:17
ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Şanlıurfa'da Sahur vakti 03:54
GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Gaziantep'te Sahur vakti 04:00
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