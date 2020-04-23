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23.04.2020 - 14:31 |

Şalak ne demek? TDK'ya göre şalaki kelimesinin anlamı nedir?

Şalak kökü belli olmayan bir kelimedir. Halk ağzında olgunlaşmamış kavun ya da karpuz için kullanılır. Daha çok iç Anadolu da kullanılır. Şalak ne demek? TDK’ya göre kısaca ne anlama gelir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Şalak ne demek? TDK'ya göre şalaki kelimesinin anlamı nedir?

Yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Doğu Karadeniz bölgesinde tohuma dönüşen salatalığa da şalak adı verilir.

Şalak Ne Demek?

Kelime birkaç anlamda kullanılabiliyor.

- Olgunlaşmamış, büyümemiş kavun, karpuz.
- Olgunlaşmamış ham kimse.
- Ahmak kimse, huysuz, arsız, geveze kişi
- Çok olgun kavun
- Ham kabak
- Tohumluk hıyar, domates
- Kartlaşmış, tohuma kaçmış anlamlarında da kullanılabilir.

TDK'ya Göre Şalaki Kelimesinin Anlamı Nedir?

En çok kullanılan anlamı olgunlaşmamış karpuz olmaktadır. TDK sözlüğünde birden fazla anlamı bulunmaktadır. Sözlük anlamları dışında giysinin etek baskısı olarak ta geçer. Halk ağzında geçerliliği bulunan kelime, yörelere yukarıdaki anlamlardan birini alır. Farklı yöreler kelimeyi farklı şekillerde kullanabilir. Şalak kelimesinden türeyen şalaki kelimesi ise şal taklidi kumaş anlamındadır. Kelime kökünden çok daha farklı alanda kullanılan bir kelime haline gelmektedir.

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