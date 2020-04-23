Sanık nedir? Sanık vekili ve sanık müdafi ne demektir?

Sanık kelimesi şüpheli teriminden farklıdır. Hukuki bu terimler çok iyi bilinmediği için birbirine karıştırılabiliyor.

Sanık Nedir?

Sözlük anlamı itibari ile suç işlediği düşünülerek mahkemeye sevk edilen kişiye sanık denir. Sanık suçlu değildir. Suç şüphesi altındaki kişidir. Hakkında açılan ceza davası ve mahkemesi sonuçlanana kadar birey sanık durumundadır.

Sanık Vekili Ve Sanık Müdafi Ne Demektir?

Sanık kelimesi ile birlikte kullanılan farklı terimlerde yeni kelimeler ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri sanık vekilidir. Vekil daha çok şikayetçinin ve mağdurun avukatları için kullanılmaktadır. Sanık vekili yerine sanık müdafi daha doğru bir tabir olacaktır. Sanık müdafileri sanığı resmi organlar önünde hukuki açıdan koruyan kişilerdir. Belirli niteliklere sahip olmalıdır. Bu niteliklere sahip kişilerde ancak avukatlardır. Sanık ya da şüpheli durumunda olan bireylerin avukatlarına sanık müdafi de denilebilir.