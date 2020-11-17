Şarkıcı Bulut Duman'ın vurulması olayında flaş gelişme

Kadıköy'de dün şarkıcı Bulut Duman'ın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yunus Ç., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Ç., savcılık sorgusunun ardından, Silahla yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLI SİLAH ZORUYLA BULUNDUĞU ARACA BİNMİŞ

Mahkemedeki sorgusunda olay yerinde tesadüfen bulunduğunu söyleyen Yunus Ç., araba almak isteyen arkadaşı Recep E. ile birlikte sanayiye gittiğini söyledi. Aracı yıkamak için aldıklarını söyleyen Yunus Ç., Bu sırada silah patlama sesi geldi. Recep ile merak ettik, gidip bakalım dedik. İki kişi koşarak kaçıyordu. Daha sonra ismini adliyede öğrendiğim İlhan Atahan E. isimli şahıs aracı bindi. Elinde silah vardı, 'gidin' dedi. Bizde ne olur ne olmaz diye yanına oturduk. Daha sonra polisler bizi durdurdu ve adliyeye getirdiler. Tesadüfen orada bulunuyorduk. Suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, diğer şüpheli İlhan Atahan E.'nin şüpheli Yunus Ç.'nin olayla ilgisi olmadığına dair beyanı bulunduğunu gerekçe göstererek Yunus Ç.'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

Yunus Ç.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme, haftada iki günde karakola giderek imza vermesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yunus Ç.'nin silah taşımamasına ve bulundurmamasına, sahip olduğu silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmesine de hükmetti.