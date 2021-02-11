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11.02.2021 - 22:19 | | AA

Sebze meyve deposunda korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ilıca Mahallesi'nde Mehmet Çelik'e ait sebze meyve deposunda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sebze meyve deposunda korkutan yangın Ekipler oraya koştu


Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, deponun buzhane bölümündeki motorlarından çıktığı tahmin ediliyor.

 

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