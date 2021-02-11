Sebze meyve deposunda korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Ilıca Mahallesi'nde Mehmet Çelik'e ait sebze meyve deposunda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.









Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, deponun buzhane bölümündeki motorlarından çıktığı tahmin ediliyor.