Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanlarında Gediz ve Sancar hapse giriyor! Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Sefirin Kızı dizisi 7. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Sefirin Kızı dizisinde Sadıçlar yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınır. Hapse girerken bile Sancar ve Gediz'in aklında Nare vardır. Nare'ye bir şey olmasından korkan Sadıçlar ne yapıp edip Nejdet'in kendileri ile aynı koğuşa düşmesini sağlar. Nejdet'ten hesap soran Sancar, bu işin arkasında annesinin olduğunu öğrenince birkez daha sırtından bıçaklandığını hisseder. Nare için asıl tehlike olan Akın ise hala dışarıdadır. Yaşanan bu durum Sancar ve Gediz'in aklına bile gelmezken Nare'nin ne Sancar'a ne de Gediz'e ihtiyacı vardır. Nare kesin bir biçimde Akın'dan kurtulmanın yolunu bulacaktır.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisinin büyük bölümü Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın yanı sıra filmin çekimlerine Karadağ ve İstanbul'da devam ediliyor.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

SEFİRİN KIZI DİZİSİ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükkömürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

Beren Gençalp (Melek)