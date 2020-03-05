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05.03.2020 - 16:12 | | DHA

Şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü.

Şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

Burada düzenlenen törene şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman, kız kardeşi Cemile Akman ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Denizli milletvekilleri, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Akman ailesinin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan anne Gülseren Akman, "Oğlum seni son kez öpemedim. Sen, güzel bir şehit oldun. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle git oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu, askerler tarafından top arabasına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, götürüldüğü Denizli Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
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