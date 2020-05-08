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08.05.2020 - 16:45 |

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! "Kardeşi geldi"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İkinci AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA'nın) görselini Twitter hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! "Kardeşi geldi"

Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

KARDEŞİ GELDİ

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi Kardeşi geldi

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi Kardeşi geldi

 

Bakan Varank canlı yayında 3 üniversitenin koronavirüs testlerine başladığını duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank aşı müjdesini "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı." sözleriyle duyurdu.
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