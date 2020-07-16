16.07.2020 - 19:59 |
Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı.
Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.
İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıklarını böyle anlattı.
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, #Biz81iz Projesi için #15Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Türkiye’nin yarınlarına taşıdı.— KADEM (@kademorgtr) July 16, 2020
Sen de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlat, inancın ve mücadelenin zaferini yarınlara ulaştır.
Videonun tamamı için👇https://t.co/roIOOy4yvD pic.twitter.com/D85lz3Ju0m