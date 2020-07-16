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16.07.2020 - 19:59 |

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Selçuk ve Sümeyye Bayraktar, o gece yaşadıklarını anlattı.

Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.

İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıklarını böyle anlattı.

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