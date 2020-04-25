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25.04.2020 - 00:31 |

Sinerji Ne Demek? TDK'ya Göre Sinerji Yaratmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sinerji, özellikle iş ortamlarında karşılaştığımız popüler bir kelimedir. Aslında yöresel Türk kültürü incelendiğinde bu kavrama oldukça yakın hareket edildiği anlaşılmaktadır. Peki, sinerji ne demek? TDK’ya göre sinerji nedir? Sizler için sinerji ve sinerji ile beraber kullanılabilen bazı kavramları araştırdık.

Sinerji Ne Demek? TDK'ya Göre Sinerji Yaratmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sinerji kelimesinin anlamı aslında birkaç özlü sözle oldukça bağdaşmaktadır. Bu kapsamda “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözü aslında sinerjinin altında yatan esas durumu nitelemektedir.

Sinerji Nedir?

Sinerji aynı zamanda ve aynı sonuca ulaşmak için ortaya çıkarılan uyumlu ve ortak güç olarak açıklanmaktadır. Aynı hedef doğrultusunda farklı kişilerin ortak bir çabada bulunması sinerji kavramının bir özetidir. Kişilerin uyumlu çalışması güzel bir sonuca bağlandığında da “sinerji yaratmak” kavramı oluşmaktadır.

TDK’ya Göre Sinerji Nedir?

Türk Dil Kurumu, sinerji sözcüğünün dil kökenini Fransızca olarak belirtmektedir. Bu kapsamda sözlükte bu kelimeye ait 3 farklı anlama yer verilmektedir. Sinerji kelimesinin sözlük anlamları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Fazladan güç.

Aynı görevde bulunma, görevdaşlık.

Bir sonuca ulaşmak için verilen ortak çaba.

 

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