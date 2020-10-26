Sivas'ta 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürü Sefa Duman'dan bilgi aldı, "Sivas'a Nefes Ol" projesi için fidan hazırlayan işçilerle sohbet etti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, geleceğe güzel bir miras, yaşanabilir bir memleket bırakmak için Orman İşletme Müdürlüğünün hummalı bir şekilde çalıştığını belirtti.

"Sivas'a Nefes Ol" kampanyasında bu sene 1 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Ayhan, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde 30 lokasyonda yaklaşık 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

FİDAN DİKİMİ 11 KASIM'DA

Başta Divriği, Ulaş ve Gemerek olmak üzere bütün ilçeleri kampanyaya sahip çıkmaya davet eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Orman İşletme Müdürlüğümüz yine güzel, sempatik projeler yapmaktadırlar. Orman içlerinde bisiklet yolları, her doğan çocuğumuz adına 'İki Fidan Birlikte Büyüyor' kampanyası ile ağaç dikilmektedir ve şehrimizin giriş çıkışlarına 'İğde Kokulu Sultan Şehir' adı altında güzel projeler yapılmaktadır. Bu sene hedef 4 milyon fidan. 2020 yılı tamamlandığında Sivas'ın tüm coğrafyasında yaklaşık 4 milyon fidanımızı inşallah toprakla buluşturmuş olacağız ve her yıl da bunu artırarak devam ettireceğiz. Herkesi 11.11.2020 tarihindeki 30 lokasyonumuzda 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağımız 'Fidan Dikim Şenliği'ne ve Sivas'a nefes olmaya davet ediyoruz."