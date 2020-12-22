Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nereden alınır?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi belirlenen saatler ve hafta sonu gün boyu uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında izin belgesi amal isteyenler ise çalışma izin belgesi alma ile ilgili detayları merakla araştırıyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma yasağın hafta içi ve hafta sonu uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi alacak olanlar detayları merak ediyorlar. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.