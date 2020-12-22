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22.12.2020 - 17:21 |

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nereden alınır?

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi alacak olanlar ayrıntıları araştırıyorlar. Koronavirüs nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nereden alınır?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi belirlenen saatler ve hafta sonu gün boyu uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında izin belgesi amal isteyenler ise çalışma izin belgesi alma ile ilgili detayları merakla araştırıyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma yasağın hafta içi ve hafta sonu uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi alacak olanlar detayları merak ediyorlar. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmeniz gerekiyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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