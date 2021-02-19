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19.02.2021 - 20:56 | | AA

Son dakika... 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüsle mücadele kapsamında, 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Market ve bakkallar hangi saatler açık? İşte detaylar...

Son dakika... 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. On-line sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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