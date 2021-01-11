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11.01.2021 - 10:04 |

Son dakika... 81 ilde İstiklal Marşı okundu!

Gelen son dakika haberine göre; Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

Son dakika... 81 ilde İstiklal Marşı okundu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasını istemişti.

81 ilde bayrak töreni düzenlendi. Törene, yöneticiler ve hâlihazırda görevli personel katıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.

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