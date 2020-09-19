19.09.2020 - 12:41 | | DHA
Son dakika... Adana'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre. saat 12.30 sıralarında merkez üssü Adana Ceyhan olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 23.90 kilometre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
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