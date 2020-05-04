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04.05.2020 - 15:44 |

Son dakika! Akdeniz'de bir deprem daha! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada birçok deprem gerçekleşiyor.

Son dakika! Akdeniz'de bir deprem daha! Büyüklüğü...

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. Cumartesi günü yaşanan 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; depremin derinliği 40 kilometre olarak ölçüldü.

FAY TÜM AKDENİZ'İ BAŞTAN SONA GEÇİYOR

Depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor.

Son dakika Akdenizde bir deprem daha Büyüklüğü...

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