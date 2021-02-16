Son dakika... Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı

Olay, perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Covid-19 aşısı olmak için sağlık ocağına giden Fahrettin Kılıç (70), yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Minibüsünün tekerlerine zincir takan Kılıç, bir süre ilerledikten sonra ses geldiğini fark edince aracından tekrar indi. Kılıç, çıkan zinciri yerine oturtmaya çalışırken araç hareket etti.

Fahrettin Kılıç, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kılıç’ın, hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç’ın cansız bedeni Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.