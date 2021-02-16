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16.02.2021 - 17:49 | | DHA

Son dakika... Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı

Olay Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; kentte yaşanan kar yağışı nedeniyle bir minibüs yoldan çıktı. Minibüsün tekerlerine zincir takmak isteyen 70 yaşındaki Fahrettin Kılıç isimli vatanda minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...

Son dakika... Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı

Olay, perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Covid-19 aşısı olmak için sağlık ocağına giden Fahrettin Kılıç (70), yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Minibüsünün tekerlerine zincir takan Kılıç, bir süre ilerledikten sonra ses geldiğini fark edince aracından tekrar indi. Kılıç, çıkan zinciri yerine oturtmaya çalışırken araç hareket etti.

Fahrettin Kılıç, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kılıç’ın, hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç’ın cansız bedeni Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı

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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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