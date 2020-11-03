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03.11.2020 - 12:00 | | İHA

Son dakika... Ayda'nın annesinden acı haber!

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika... Ayda'nın annesinden acı haber!

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı.

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Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin'e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu.

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Bu arada, anne Fidan Gezgin'in mağaza müdürü olarak görev yaptığı, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve döndükleri öğrenildi.

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