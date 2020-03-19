Son dakika... Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın corona virüsü testi de pozitif çıktı!

Aytaç Yalman'ın ölüm nedenine ilişkin öncelikle GATA yani yeni ismiyle Sultan Abdülhamid Han hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada ölüm nedeninin corona virüsü nedeniyle gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunuldu. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Aytaç Yalman'ın ölüm haberine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylelikle Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği açıklandı

BELMA YALMAN'IN CORONA VİRÜSÜ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamda Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın da corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Test sayısı da vaka sayının da artabileceğini belirten Bakan Koca, "Aytaç Yalman, 4 gün önce GATA'ya müraacat etti" dedi. Aytaç Yalman'ın KOAH hastası olduğunu berliten Koca, eşinin de pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın ölümüyle can kaybın 3 olduğunu söyledi.

Bakan Koca sözünü 'bugünleri hep birlikte aşacağız' diyerek sonlandırdı.