Son dakika... Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın corona virüsü testi de pozitif çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm haberine ilişkin yaptığı açıklamada 4 gün önce GATA'ya müracaat etti diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aynı zamanda vefat eden Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki Belma Yalman hangi hastanede karantina altında?
Aytaç Yalman'ın ölüm nedenine ilişkin öncelikle GATA yani yeni ismiyle Sultan Abdülhamid Han hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada ölüm nedeninin corona virüsü nedeniyle gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunuldu. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Aytaç Yalman'ın ölüm haberine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylelikle Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği açıklandı
BELMA YALMAN'IN CORONA VİRÜSÜ TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamda Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın da corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Test sayısı da vaka sayının da artabileceğini belirten Bakan Koca, "Aytaç Yalman, 4 gün önce GATA'ya müraacat etti" dedi. Aytaç Yalman'ın KOAH hastası olduğunu berliten Koca, eşinin de pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın ölümüyle can kaybın 3 olduğunu söyledi.
Bakan Koca sözünü 'bugünleri hep birlikte aşacağız' diyerek sonlandırdı.