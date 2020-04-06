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06.04.2020 - 15:35 | | DHA

Son dakika! Bakan açıkladı! 12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19'la bağlantılı "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi. Bakan Gül, "12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı, sağlık durumları iyi" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Bakan açıkladı! 12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüs ile mücadeleye ilişkin tedbirler kapsamındaki çeşitli ihlal ve suçlar nedeniyle toplam 750 kişi hakkında soruşturma sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Abdulhamit Gül, yaptığı yazılı açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Corana tehdidi nedeniyle evde değil, minibüste kalıyorTrabzonlu Fatih Turan, kızları için köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüste yatıp kalkıyor. Özel bir şirkette çalışan Turan Korona virüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını söylüyor.
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