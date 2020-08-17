Son dakika... Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı!

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirtilen adreslerin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir" denildi.