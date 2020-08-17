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17.08.2020 - 13:45 | | DHA

Son dakika... Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı!

Bilecik’te, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde bulunan 10 ev, coronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı!

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirtilen adreslerin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir" denildi.

 

 

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
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