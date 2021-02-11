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11.02.2021 - 16:35 | | AA - DHA

Son dakika: Çanakkale'de 24 kişi ve 220 aracın olduğu Ro-Ro gemisinde yangın

Gelen bir son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na doğru hareket eden Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemiye iki yönünden müdahale ediliyor.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahaleye ediliyor.

Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

20 bin liralık farları saniyeler içinde çaldılarESENLER'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farları saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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