Son dakika... EBA'ya siber saldırı! MEB'den flaş açıklama

Dünkü erişim sıkıntı üzerine MEB'den yapılan açıklamada, 'EBA'da yaşanan teknik sorun) Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır' denildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir.