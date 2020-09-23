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23.09.2020 - 16:32 | | DHA

Son dakika... EBA'ya siber saldırı! MEB'den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Siber saldırıya uğranıldığını duyuran MEB, 'DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir' denildi.

Son dakika... EBA'ya siber saldırı! MEB'den flaş açıklama

Dünkü erişim sıkıntı üzerine MEB'den yapılan açıklamada, 'EBA'da yaşanan teknik sorun) Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır' denildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir.

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