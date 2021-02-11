11.02.2021 - 14:51 | | DHA
Son dakika! Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.
CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği hakkına geri döndü.
'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.