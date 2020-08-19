MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı!
ABONE OL
19.08.2020 - 10:03 | | DHA

Son dakika... FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı!

Adana’da, firari olan ve örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O., FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında düzenlenen şok baskınla yakalandı.

Son dakika... FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY’nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.’nun adresini belirledi. Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.’yu yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.O.’nun; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği’nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. A.O.’nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildilerMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'd corona virüs kuralları: Düğün ve nişanlar en fazla 2 saat

Mardin'd corona virüs kuralları: Düğün ve nişanlar en fazla 2 saat

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Son dakika... FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı!

Son dakika... FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı!

Sıradaki Haber