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10.02.2021 - 11:12 | | DHA

Son dakika... Giresun'da savcıyı yaralayan mübaşir hakkında 30 yıl hapis istemi

Gelen son dakika haberine göre; Giresun'da adliyede tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan yaralayan mübaşir hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son dakika... Giresun'da savcıyı yaralayan mübaşir hakkında 30 yıl hapis istemi

Olay, geçen yıl 9 Eylül'de Tirebolu Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyede mübaşir olarak görev yapan Mustafa Koca, adliyede engelli kadrosundan çalışan R.B. üzerinden çektiği banka kredisini ödemeyince, hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma açılmasına öfkelenen Koca, Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy’un odasına geldi. Koca ile savcı Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mübaşir Mustafa Koca, tabancayla ateş etti. Merminin kol saatini parçalayıp, koluna isabet ettiği Cumhuriyet Savcısı Ersoy, yaralandı. Mübaşir Mustafa Koca, adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı savcı Ersoy da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika... Giresunda savcıyı yaralayan mübaşir hakkında 30 yıl hapis istemi

30 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mustafa Koca hakkında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede; Koca için ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl, ‘hakaret ve tehdit’ suçundan 2 yıl, ‘hürriyeti tahdit suçundan 5 yıl ve savcının saatine gelen kurşun için de ‘mala zarar vermek’ suçundan 3 yıl hapis cezası talep edildi.

OKUL MÜDÜRÜNÜ DE DARBETMİŞ

Mustafa Koca, 2015 yılında da çocuğunun, arkadaşları arasında çıkan arbedede yaralandığı gerekçesiyle ilçedeki Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu'nun müdürü Ömer Göbel'i odasında darbetmiş, o anlar okulun güvenlik kameralarına yansımıştı.

Son dakika... Giresunda savcıyı yaralayan mübaşir hakkında 30 yıl hapis istemi

 

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