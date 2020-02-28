Son dakika haberi: İdlib'de alçak saldırı... 'B Planı'na başlanmış gözüküyor!'

Konuyla ilgili CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Avrupa için alarm zilleri çalıyor. Avrupa’ya anladığı dilden mesaj veriliyor. Türkiye’yi yalnız bıraktılar. Türkiye bir anlamda barajın kapaklarını açmış oldu. Bundan sonra Avrupa düşünsün." ifadelerini kullandı. Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Avrupa'ya geçişin engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Yunanistan'a gitmek için Edirne, Çanakkale ve İzmir'de hareketlilik oluşturdu.

Selvi şöyle konuştu:

"Bu Avrupa’ya Türkiye Suriye’den bir mülteci deposu konumundaydı. Siz rahat edebiliyorsanız, bu Türkiye muhafaza ettiğinden. Avrupa bunun kıymetini bilemedi, değerlendiremedi. Dün geceden itibaren Avrupa’ya anladığı dilden mesaj veriliyor. Dün gece başladı ama büyük kitleler halinde devam etmesi durumunda Avrupa’da alarm zillerinin çalması bekleniyor. Avrupa şimdiye kadar bırakın burada uçuşa yasak bölge ilan edilmesini, ya da Suriyelilerin Suriye sınırı içinde muhafaza edilmesini sadece kısmet Merkel ilgi gösterdi. Onun dışında duyarsız kaldılar. Briket konutlara dahi yardımcı olmayıp Türkiye’yi yalnız bıraktılar. Türkiye bir anlamda barajın kapaklarını açmış oldu. Bundan sonra Avrupa düşünsün."

'B PLANI'NA BAŞLANMIŞ GÖZÜKÜYOR'

Selvi Ankara'nın bundan sonraki yol haritası hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı:

Aslında operasyon bir süredir başlamıştı. Kara operasyonlarıyla da sonuç alınmıştı. Aşılması gereken bir kaç nokta var. Ankara'nın yol haritası hakkında bilgileri paylaşayım. Ankara özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinde özellikle İdlib bölgesinde daha büyük insani dramların yaşanmaması için bir uçuşa yasak bölgenin ilan edilmesini savunuyor. Başından beri aslında güvenli bölgenin kurulması gerekiyordu. Şuana kadar buna yaklaşılması ama İdlib'de sınırlarımıza yanaşan 800 bine yakın sivil insan söz konusu. Kalıcı ateşkes ilan edilmeden önceki adım olarak görülüyor. Elbette ki nihai olarak bir kalıcı ateşkesin ilan edilmesi lazım. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya liderleriyle yapacağı temaslarda bu konunun üzerinde durulacak. Sadece Trump ile değil. Elbette ki Trump ile de görüşülecek ama diğer liderlerle de görüşme bekliyoruz. Diğer taraftan da sahada rejime yaptığından daha ağır bir bedel ödetmek hem de kararlılığını göstermek açısından da bir anlamda B planına başlanmış gözüküyor.