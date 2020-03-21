21.03.2020 - 23:01 | | AA
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 21, toplam vaka sayısı 947 oldu
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Hasta sayımız 947’ye ulaştı.” dedi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.
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