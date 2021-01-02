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02.01.2021 - 11:30 |

Son dakika! İkizleri ölüm ayırdı! Bilirkişi raporu çıktı: Belediye tam kusurlu!

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Arnavutköy'de çocuk parkında üzerine güneş paneli düşen 10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük hayatını kaybetmişti. Soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporunda belediyenin Park ve Bahçeler Müdürü tam kusurludur denildi. CNNTÜRK muhabiri Ceylan Sever'in özel haberi.

Son dakika! İkizleri ölüm ayırdı! Bilirkişi raporu çıktı: Belediye tam kusurlu!

İstanbul Arnavutköy’de 15 eylül 2020’de 10 yaşındaki Görkem yağız küçük, ikizi güven ve arkadaşlarıyla birlikte evlerinin yakınındaki parka gitti. Çocuklar parkta sessiz sinema oynarken küçük Görkem’in üzerine güneş paneli devrildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

“BELEDİYE KUSURLU, GÖRKEM VE AİLESİNİN KUSURU YOK”

Gaziosmanpaşa cumhuriyet başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dosyaya makine mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti atandı. Heyet, Olay yerini, otopsi raporunu ve Arnavutköy Belediyesi’nin söz konusu güneş paneline ilişkin çalışma raporlarını inceledi. Belediyenin park ve bahçeler müdürünün asli kusurlu olduğunu ebeveynlerinin ve küçük Görkem’in herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti.

“KAYNAK İŞÇİLİĞİNİN YETERSİZLİĞİNDEN DEVRİLMİŞ OLABİLİR”

Bilirkişi raporunda özetle “Direk, taban plakası ve ana gövdesini birleştirme için yapılan kaynak işçiliğinin yetersizliği sonucu devrilmiş olabilir. Direk üzerindeki güneş panelleri ve elektrik panosunun maksimum rüzgar yükleri ve çevresel etmenler altında oluşturabileceği taban kuvvetleri, bilgisayar yardımlı hesaplama programları kullanılarak analiz edilmesi gerekirdi" ifadelerine yer verildi.

“KONTROL TUTANAĞINDA DEVRİLME RİSKİ YOK”

Kazaya konu aydınlatma direği ile ilgili dosyaya haziran 2020, ocak 2019 ve mart 2018 tarihli üç adet kontrol tutanağı sunuldu. Ancak bilirkişi raporunda bu tutanaklar aydınlatma direğinin elektrik aksamı ile ilgili yapılan bakım ve kontrolleri içermektedir, kaza ile illiyeti olan risklerle ilgili yapılması gereken kontrol ve gözlem konularını içermemektedir denildi.

Dosya kapsamında aydınlatma direğinin kazaya konu riskler yönünden uzman kişiler tarafından düzenlenmiş periyodik bakım ve kontrollerine ilişkin belgeler ve tesis edilmesine ilişkin kurulum proje ve statik hesaplamalar ile bilgiler mevcuttur ibareleri yer aldı.

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