Anadolu AjansÄ±'nÄ±n geÃ§tiÄŸi son dakika haberine gÃ¶re; Ä°zmir'de ÅŸiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bÃ¶lgesinde hissedildi.Â AFAD'dan gelen son dakika haberine gÃ¶re ise saat 14.51'de 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.Â Depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Ä°zmir Seferihisar olarak aÃ§Ä±klanÄ±rken, depremin derinliÄŸi 16 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°zmir'i sarsan deprem ile ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler dakika dakika canlÄ± blog haberimizde...



21.31:Â Ä°zmir aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen 6,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve devam eden artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± bir hastanenin yataklÄ± servislerindeki hastalar Ã§evre hastanelere sevk edildi.

21.25:Â Â Bakan GÃ¼l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Åžu anda Buse kÄ±zÄ±mÄ±z da Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor. Buse kÄ±zÄ±mÄ±z ve tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z inÅŸallah bir an Ã¶nce salimen Ã§Ä±kartÄ±lÄ±r." dedi.

21.23: MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmirâ€™deki arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak AFAD personelini ve araÃ§larÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z da Ankara/Etimesgutâ€™tan havalandÄ±. AyrÄ±ca 1 adet Ä°HAâ€™mÄ±z da havadan hasar tespit ve arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n koordinasyonu iÃ§in bÃ¶lgede gÃ¶rev yapÄ±yor." ifadeleri yer aldÄ±.

21:06: Bakan Kurum olay yerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 17 enkazda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kurum, depremde yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 522'ye yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.









20.56: Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esi 258 Sokak'taki binanÄ±n enkazÄ±ndan 28 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸi yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±.



20.50:Â UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "UlaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. BÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z burada. Ä°Ã§eride saÄŸ kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var, onlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.



20.38: Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°zmir'de meydana gelen ÅŸiddetli deprem sonrasÄ± bir JAK taburunun, AFAD ekipleri ile birlikte Hava Kuvvetlerine baÄŸlÄ± uÃ§aklarla bÃ¶lgeye intikal ettiÄŸini duyurdu.



20.30:Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "TÃ¼rk Konseyi SaÄŸlÄ±k Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve TeÅŸvik Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°zmir depremiyle ilgili bilgi veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Depremde 12 can kaybÄ± 438 yaralÄ± var. 17 binada arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." dedi. ErdoÄŸan, " Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ± seferber ettik." ifadelerini kullandÄ±.









20.12:ÂMilli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini taÅŸÄ±yan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) ait ikinci uÃ§aÄŸÄ±n da Ä°zmir'e hareket ettiÄŸini bildirdi.



20.05:Â Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, Bornova ve BayraklÄ±'da Ã§adÄ±r kurulacak yerleri aÃ§Ä±kladÄ±.

20.00: Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ä°zmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ±nÄ± iletti.

19.47: DiyarbakÄ±r, Batman, ÅžanlÄ±urfa, Tunceli ve KahramanmaraÅŸâ€™tan 84 kiÅŸiden oluÅŸan AFAD arama kurtarma ekibi kargo uÃ§akla Ä°zmirâ€™e hareket ediyor.Â

19:47:Â AFAD yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada Ä°zmir'deki depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 12'ye, yaralÄ±larÄ±n ise 419'a yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

19:23: AFAD, Ä°zmir'deki depremde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 321'e yÃ¼kseldiÄŸini, 17 binada arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.



19.13: Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan bir son dakika uyarÄ±sÄ± daha geldi. SoyluÂ Ä°zmir'deki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ricamÄ±z, lÃ¼tfen araÃ§larÄ±nÄ±zÄ± kullanmayÄ±nÄ±z. Ã‡adÄ±r, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±mÄ±z mevcut, ekiplerimiz iÅŸlerinin baÅŸÄ±nda. Tek ihtiyacÄ±mÄ±z Yol. LÃ¼tfen yollarÄ±, mÃ¼dahale ekiplerimize bÄ±rakÄ±nÄ±z. ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu.

18.57: Enkazda kalan bir vatandaÅŸa ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bakan Pakdemirli, enkazdaki vatandaÅŸla telefonda konuÅŸtu.







18.55:Â MSB: TSK'ya ait uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z Ä°zmir'deki arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak AFAD ve jandarma ekiplerini bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ankara'dan hareket etti



18.14: AFAD, Ege Denizi'nde, AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinin 20 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda 5.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



18.12: Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kiryakos MiÃ§otakis, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayarak deprem dolayÄ±sÄ±yla taziyelerini sundu.

18.00:Â Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Keskin, Ä°zmir'de meydana gelen depremin ardÄ±ndan baÅŸta Ä°zmir olmak Ã¼zere Ã§evre illerde uÃ§uÅŸ operasyonun kesintisiz devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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18.02:Â AFAD, Ä°zmir depreminde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 6'ya, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 202'ye yÃ¼kseldiÄŸini bildirdi.

18.00:Â Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Keskin, Ä°zmir'de meydana gelen depremin ardÄ±ndan baÅŸta Ä°zmir olmak Ã¼zere Ã§evre illerde uÃ§uÅŸ operasyonun kesintisiz devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

17.53:Â CHP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'de meydana gelen depremin ardÄ±ndan, incelemelerde bulunmak Ã¼zere heyet kurulmasÄ± talimatÄ± verdi. Bunun Ã¼zerine, CHP, TBMM Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek BÃ¶ke, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Seyit Torun, Ali Ã–ztunÃ§ ve Ahmet AkÄ±n ile bÃ¶lge milletvekillerinden oluÅŸan heyet,Â Ä°zmir'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

17.50:Â Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Ä°zmirâ€™deki deprem nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

17.36:Â Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk, "(Ä°zmir'deki deprem) OkullarÄ±mÄ±zla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum bulunmuyor" dedi.

17.09: Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger: 70 yakÄ±n vatandaÅŸ canlÄ± olarak enkazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ekiplerimizin ÅŸu ana kadar ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± bina yok. Ceset Ã§Ä±kan binalarÄ±mÄ±z var. KÄ±rsal alanda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok.Â Ä°lÃ§elerimizden sÄ±kÄ±ntÄ± intikal etmedi, Seferihisar'da kÄ±smi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi var.

17.05: KANDÄ°LLÄ° RASATHANESÄ°: 30-40 KÄ°LOMETRELÄ°K FAY KIRILDI

Kandilli Rasathanesi, Ä°zmir'de meydana gelen 6.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme iliÅŸkin son dakika bilgileri paylaÅŸtÄ±. Kandilli Rasathanesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk Ã–zener, depremin normal bir deprem olduÄŸunu ve ÅŸuana kadar 21 artÃ§Ä± depremin meydana geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â 1.5 saatte 21 artÃ§Ä± deprem meydana geldi.

16.58:Â AFAD: "BÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere 3 milyon lira acil yardÄ±m Ã¶deneÄŸi gÃ¶nderilmiÅŸtir."

16.55: Fahrettin Koca: Ä°zmirâ€™deki depremde ne yazÄ±k ki 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Toplamda 120 vatandaÅŸÄ±mÄ±z depremden etkilendi. 38 ambulansÄ±mÄ±z, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. TÃ¼m desteÄŸimizle Ä°zmir halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun.

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16.55: Fahrettin Koca: Ä°zmirâ€™deki depremde ne yazÄ±k ki 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. Toplamda 120 vatandaÅŸÄ±mÄ±z depremden etkilendi. 38 ambulansÄ±mÄ±z, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. TÃ¼m desteÄŸimizle Ä°zmir halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun.

16.53:Â AFAD'dan yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±nda 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

16.44: MHP Lideri Devlet BahÃ§eli:Â Åžiddetli depremden etkilenen Ä°zmirli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun diyorum. YaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifa diliyorum. Devlet-millet dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelineceÄŸine inanÄ±yorum. NiyazÄ±m odur ki, Allah milletimizi doÄŸal afetlerden korusun, her tÃ¼rlÃ¼ musibetten esirgesin.

16.36:Â TFF, Ä°zmir'deki deprem sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe-Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AFAD'DAN YENÄ° AÃ‡IKLAMA:

16.33:Â "Ä°zmir, MuÄŸla ve AydÄ±n'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi iÃ§in ekipler Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r.Â Depremden etkilenen tÃ¼m illerde alan tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. TSK tarafÄ±ndan havadan tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor."

16.30:Â CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN BÄ°LGÄ° ALDI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°zmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu ve Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Ä°zmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

16.28: Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak: Devletimiz tÃ¼m imkanlarÄ±yla milletimiz iÃ§in seferberdir. Ä°zmirâ€™deki depremden etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.

16.24:Â Prof. Dr. ÅžÃ¼krÃ¼ Ersoy, 'SÃ¼rpriz bir deprem deÄŸil. Beklenebilecek bir deprem. Hatta daha bÃ¼yÃ¼kleri de olabilecek bir deprem. Orta ÅŸiddette bir deprem. Zemin faktÃ¶rÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi' dedi.

16.18:Â Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yÄ±kÄ±lan binanÄ±n enkazÄ±ndan 3 kiÅŸi yaralÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

16.14:Â TekirdaÄŸ ValiliÄŸi, Ege Deniziâ€™nde merkez Ã¼ssÃ¼ Ä°zmirâ€™in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ± olan ve 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde meydana gelen depremde, il genelinde herhangi bir hasar ihbarÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

16.12:Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: Azerbaycan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanÄ± Kemaleddin Haydarov, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu arayarak, Ä°zmirâ€™deki deprem iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletmiÅŸ ve Azerbaycanâ€™Ä±n kardeÅŸ TÃ¼rkiyeâ€™ye her tÃ¼rlÃ¼ destek ve yardÄ±mÄ± gÃ¶ndermeye hazÄ±r olduÄŸunu bildirmiÅŸtir.

16.08: Murat Kurum'dan yeni aÃ§Ä±klama: AFAD, KÄ±zÄ±lay ve ilgili bakanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n ekipleri Ä°zmirâ€™e intikal ediyor. BÃ¶lgede arama kurtarma ve enkaz kaldÄ±rma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

16.07: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n'dan aÃ§Ä±klama geldi:

Ä°zmir aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen deprem sonrasÄ± zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸ olsun. Devletimiz tÃ¼m kurumlarÄ±yla harekete geÃ§miÅŸtir. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in yetkili kurumlarÄ±n yÃ¶nlendirmelerine uyulmasÄ± hayati Ã¶neme sahiptir.

16.03: Ä°zmir'de enkazdan bir kadÄ±n canlÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

16.01:Â UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "(Ä°zmir'deki deprem) UlaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok." dedi.

15.57:Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ã‡ataklÄ± da deprem bÃ¶lgesindeki vatandaÅŸlara "Deprem bÃ¶lgelerinde trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸturmayÄ±n uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

15.53:Â Ä°zmir'de 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremin ardÄ±ndan deniz Ã§ekildi. Deniz suyunun Ã§ekildiÄŸi noktalar kameralara yansÄ±dÄ±. BazÄ± noktalarda ise deniz yerleÅŸim yerlerine doÄŸru taÅŸtÄ±.





15.45: Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§ Soyer, "20'ye yakÄ±n binada yÄ±kÄ±m ihbarÄ± var." dedi.

15.43: Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum'dan ilk aÃ§Ä±klama: Enkaz altÄ±nda kalanlar var. TÃ¼m ekiplerimizi seferber etti. Ã‡Ã¶ken binalarda kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

15.38: CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'DAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA:

Ä°zmirâ€™de meydana gelen #deprem'den etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun.

Devletimizin tÃ¼m imkanlarÄ±yla depremden etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Ä°lgili tÃ¼m kurumlarÄ±mÄ±zla, bakanlarÄ±mÄ±zla bÃ¶lgede gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamak iÃ§in harekete geÃ§tik.

15.37:Â Bornova Belediye BaÅŸkanÄ±, Mustafa Ä°duÄŸ, 'Bina yÄ±kÄ±mÄ±yla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece bir binada Ã§atlak var. Bornova tarÄ±m bÃ¶lgesi olan ova bÃ¶lgesi olan bir alandÄ±r. O yÃ¼zden bir problem yaÅŸadÄ±k. Bornova'da her ÅŸey yolunda' dedi.

15.36:Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programÄ±nÄ± iptal edip, deprem bÃ¶lgesine gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±.

15.34: EMSC Ege'deki depremin 20 milyon kiÅŸiyi etkilediÄŸini duyurdu.Â

15.29:Â Soylu:Â Åžu ana kadar Ä°zmir Bornova ve BayraklÄ±â€™da 6 bina yÄ±kÄ±lma ihbarÄ± geldi UÅŸak, Denizli, Manisa, Balikesir, AydÄ±n ve MuÄŸlaâ€™da ufak Ã§atlaklar dÄ±ÅŸÄ±nda ve can kaybÄ± ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiÅŸtir Ekiplerimiz sahada tarama ve mÃ¼dahalelerine devam etmektedir GeÃ§miÅŸ olsun

15.25:Â ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS) depremin Ege Denizi'nde meydana geldiÄŸini bildirirken bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 7.0 olarak duyurdu.

15.24:Â EMSC depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 6.9 olarak duyurdu.

15.24:Â Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esinde deprem nedeniyle Ã§Ã¶ken bir binada arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°ZMÄ°R'DE YIKILAN BÄ°NALAR VAR!

15.21:Â Deprem, Seferihisarâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra kent merkezi ve Ã§evre ilÃ§elerde yoÄŸun olarak hissedildi. Ä°zmirâ€™de bazÄ± binalarÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§ok sayÄ±da binada da hasar oluÅŸtuÄŸu belirtildi. Buca ve BayraklÄ±'da bazÄ± binalar yÄ±kÄ±ldÄ±.

15.18: AFAD bÃ¶lgede 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki depremin daha meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

15.13: AFAD Ege Denizi'nde 4.1 ve 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde artÃ§Ä± bir depremin daha gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini duyurdu.

15.12:Â Seferihisar Belediye baÅŸkanÄ± Ä°smail YetiÅŸkin, "Åžu an iÃ§in herhangi bir olumsuz aÃ§Ä±klama gelmedi. Herkes telaÅŸtan dÄ±ÅŸarÄ±da" dedi.

15.09:Â Ä°zmir Valisi KÃ¶ÅŸger: "Bize intikal eden can ve mal kaybÄ±yla ilgili henÃ¼z bilgi yok. Kriz merkezine geÃ§eceÄŸiz, gelen bilgiler neyse aktaracaÄŸÄ±z.





15.08:Â Uzmanlar Ege'de 6.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremle ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarda bulundu. CNN TÃœRK yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Prof. Dr. SÃ¼leyman Pampal aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 'BatÄ± Anadolu gÃ¼neyden kuzeye normal faylardan oluÅŸan bir bÃ¶lgedir. YÄ±kÄ±cÄ± bir deprem. Karada olsa daha ÅŸiddetli hissedilecek. Bu deprem geniÅŸ bir alanda' dedi.

15.05: Ä°STANBUL VALÄ°SÄ° ALÄ° YERLÄ°KAYA'DAN AÃ‡IKLAMA:

AFAD verilerine gÃ¶re;Â saat 14.51'de merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde #deprem meydana gelmiÅŸtir. Ä°stanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiÅŸtir. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ve Ä°zmirâ€™e geÃ§miÅŸ olsun.

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Kandilli Rasathanesi'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 6.8 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

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