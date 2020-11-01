Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(İzmir'deki deprem)

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde 58 can kaybı var. Deprem sonrası 896 yaralımız var. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

Gençlerimize her alanda bunun için altyapıyı bırakmakta kararlıyız.

Samsun'dan çok daha fazla destek bekliyorum.

Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutur AK Parti'yi şahsi hesapları haline getirmeye kalkarsa karşısında milletimizle bizi bulur.

Üye sayımız şu an itibariyle 11 milyonu aştı. Üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demek. Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız?

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değil. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, hepsinin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne var elimizde hepsini paylaştık. Biz bu dünyada alan el değil veren el olduğumuzu ispatladık. Suriye, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karabağ'a her yerdeyiz.

Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödüyoruz. Şehitler verdik. İdlib'de Afrin'de Zeytin Dalı'nda Pençe Harekatı'nda şehitler verdik. Kurdukları tuzakları başlarına geçirdik.

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamd olsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik.

Dün Van'daydık. Aynen bu şekilde, bir olduk, beraber olduk, iri olduk ve aynı kararlılıkla bugün Samsun'a geldik. Yeni dönemin de lokomotifi inşallah AK Parti olacak. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

İnşallah gelecek çok daha farklı olacak. Bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Bizim referansımız ülkemize kazandırdıklarımız. Samsun'a son 18 yılda toplam 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba'da 4750 kapasiteli yurtları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık. Samsun'a bu saatten sonra artık Süper Lig'e çıkmak yakışır. 147 adet spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 4 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor.